Спрос на резервное копирование в облаке у предприятий Карелии вырос более чем в два раза

МТС и MWS Cloud проанализировали спрос на облачные сервисы в регионах России в 2025 г. Их популярность стабильно росла у компаний в Республике Карелия. По данным экспертов, потребление сервиса резервного копирования в облаке в Карелии за год выросло более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Российские компании активно переходят на виртуальную инфраструктуру. Чаще всего среди облачных сервисов MWS Cloud предприятия в Республике Карелия пользуются решениями для защиты от DDoS-атак и резервным копированием.

Большее всего облачные сервисы используют региональные компании, работающие в сфере информации и связи, ретейлеры, обрабатывающие производства, представители гостиничного, ресторанного бизнеса и научно-технические организации.

Наиболее значительный рост потребления среди отраслей за 2025 г. в Карелии продемонстрировали девелоперы, компании из сферы ИТ и связи, а также финансовые организации.