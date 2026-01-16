Приморцы стали в шесть раз чаще использовать ИИ-ассистентов во время совещаний

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Приморского края за 2025 г. Основным трендом года стало активное использование ИИ-ассистентов и других функций на базе искусственного интеллекта во время рабочих встреч и вебинаров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. приморские пользователи «МТС Линк» проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) в 11 раз чаще, чем вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). При этом среднемесячное число активных пользователей сервиса «Встречи» в Приморском крае выросло на 63% по сравнению с 2024 г.

В 2025 г. приморцы стали проводить деловые встречи эффективнее: среднее время, которое пользователь проводит на встречах за день, сократилось вдвое по сравнению с 2024 г. и составило приблизительно два часа. Изменение связано с более активным использованием функций на базе искусственного интеллекта.

По данным аналитиков «МТС Линк», самыми популярными ИИ-опциями в Приморье стали транскрибация (перевод аудио в текст) и саммаризация (краткий пересказ встречи). А самый быстрорастущий тренд минувшего года – применение ИИ-ассистентов — интеллектуальных помощников приморцы использовали в шесть раз чаще чем в 2024 году. Для создания неформальной атмосферы на встречах пользователи в четыре раза чаще применяли цифровые маски и аватары, а также вдвое чаще использовали шумоподавление.

«В Приморье ежегодно растет количество корпоративных пользователей платформы «МТС Линк». В 2025 г. платформу чаще всего выбирали образовательные и медицинские учреждения, а также компании B2C-сектора и ИТ-сферы. При этом, использование функций на базе ИИ в бизнес-коммуникациях остается самым быстрорастущим и устойчивым трендом. Приморские компании начинают активно использовать ИИ-ассистента, поскольку он может самостоятельно анализировать видеоконференции и письменно фиксировать основные договорённости. Отмечу, что платформа МТС Линк постоянно развивается, и сейчас мы также тестируем ИИ-агентов, которые в будущем смогут взять на себя еще больше рутинных операций и облегчат человеческий труд», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.