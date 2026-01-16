Разделы

Малый космический аппарат SIT-2086 пополнил ряды технических средств МТУСИ для решения образовательных и научных задач в области комической связи

Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) совместно с компанией «Спутникс» создали малый космический аппарат SIT-2086. Новый спутник создан на базе спутниковой платформы «Спутникс 3U» стандарта CubeSat. Космический аппарат предназначен для отработки технологии интернета вещей на основе протокола LORA, а также для проведения съемок Земли. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Проект SIT-2086 является ярким примером успешного партнерства в области космического образования. Каждая из сторон внесла ключевой вклад в создание аппарата, поддержку и дальнейшую модернизацию малого космического аппарата.

Компания «Спутникс» выступила генеральным разработчиком и интегратором спутника, предоставила платформу и бортовую аппаратуру, обеспечила проведение необходимых испытаний и процедуру запуска.

Ученики инженерных классов школы №2086 под руководством наставников принимали активное участие в сборке, тестировании компонентов спутника, а также в разработке образовательной программы экспериментов.

МТУСИ как научно-технический партнер проекта отвечает за критически важный сегмент беспроводной связи. Университет также ведет активную работу по модернизации наземного приемопередающего оборудования и протоколов обмена данными с использованием технологии LoRa (Long Range) для малых космических аппаратов.

Основные задачи спутника SIT-2086

Образовательная. Учащиеся школ и студенты смогут принимать телеметрию и сигналы со спутника на наземные станции, изучая на практике принципы космической связи, обработки данных и управления аппаратом.

Научно-техническая. Аппарат является летной лабораторией для отработки новых программно-определяемых радиотехнологий и протоколов связи. МТУСИ выполняет ответственную и важную задачу по тестированию и усовершенствованию абонентских наземных станций и ретрансляторов.

Прикладная. Спутник позволит провести мониторинг космической погоды и собрать данные о состоянии ближнего космоса.

«Спутник SIT-2086» — это не просто еще один малый космический аппарат МТУСИ на орбите. Это воплощение нашей стратегии по подготовке кадров для космической отрасли. Мы соединяем школу, университет и индустрию в единую цепочку, где теория сразу подкрепляется самой что ни на есть высокой практикой — реальной космической миссией» — отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

