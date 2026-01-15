Выпущено обновление СУБД «Линтер Бастион», сертифицированной ФСТЭК

Компания «Релэкс», разработчик СУБД «Линтер Бастион», сообщила об обновлении версии под сертификатом ФСТЭК до версии 6.0.20.5.

Данный релиз продолжает стратегию развития защищённой СУБД, фокусируясь на усилении встроенных механизмов безопасности, повышении производительности, расширении поддержки современного оборудования и программных экосистем, а также на общей стабилизации платформы.

Ключевые улучшения, вошедшие в обновление: улучшения в части настроек подсистем безопасности: доработана подсистема аудита, внесены изменения в настройки безопасности по умолчанию, расширены настройки дискреционного доступа; улучшения в части настроек производительности по умолчанию; общие доработки по улучшению алгоритмов архивирования баз; доработки для работы СУБД «Линтер» на ОС под управлением процессора «Байкал»; добавлена поддержка Python версий 3.9 и выше; улучшения в работе подсистем SQL, оптимизации выполнения запросов, процедурного языка; в состав дистрибутива добавлен ряд примеров для различных программных интерфейсов; общие доработки для повышения стабильности работы на различных ОС и платформах; улучшения в установщик.

«Наша стратегия — обеспечивать клиентов не просто сертифицированным, но и технологически современным продуктом. Очередное обновление под сертификатом ФСТЭК подтверждает, что СУБД «Линтер Бастион» остаётся развивающейся надёжной основой для защищённых информационных систем», – отметила Ирина Мягкова, заместитель генерального директора по развитию компании «Релэкс».