Исследование «Экомобайл»: половину россиян раздражает навязывание дополнительных услуг

Компания «Экомобайл», агрегатор услуг мобильной связи в России, выяснила, что в работе операторов вызывает наибольшее раздражение у россиян и почему они предпочитают периодически менять оператора. Исследование* показало, что решающим фактором недовольства остается не столько стоимость услуг, сколько качество связи и прозрачность условий.

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс Взгляд» в декабре 2025 г. В исследовании приняли участие 1000 респондентов — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45+, проживающие на территории России.

Навязывание услуг — главный источник раздражения

Согласно результатам исследования, более половины россиян (52%) считают самым раздражающим фактором в работе мобильных операторов навязывание дополнительных услуг: подписок, сервисов и опций, которые подключаются автоматически или предлагаются без очевидной необходимости.

На втором месте — плохая связь в отдельных местах: на неё указали 44% респондентов. Почти столько же пользователей (43%) недовольны высокой стоимостью мобильных услуг, однако этот фактор уступает по значимости пользовательскому опыту и качеству покрытия. Работа службы поддержки и сложности при смене оператора раздражают по 19% опрошенных, а неудобное мобильное приложение отметили 14% респондентов.**

«Пользователь сегодня не ищет просто самый дешевый тариф. Он хочет, чтобы связь работала и в дороге, и за городом, и в метро — и при этом чтобы условия были прозрачными. Гибкость и опция быстро менять провайдера сегодня становятся важной частью цифрового опыта», — отметил основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко.

Где связь подводит чаще всего

Проблемы с мобильным интернетом сохраняются даже в привычных сценариях повседневной жизни: чаще всего россияне сталкиваются с плохой связью за городом и на даче, об этом сообщили 58% опрошенных. Существенные трудности также возникают в дороге и во время движения (44%), в спальных районах (23%) и даже в офисах, расположенных в центре города (21%).

Отдельно респонденты выделяют метро: каждый пятый пользователь (20%) отмечает, что мобильный интернет там работает нестабильно. Для части аудитории именно плохая связь в метро становится критичным фактором при оценке оператора, особенно в крупных городах, где подземный транспорт — ключевой элемент ежедневных маршрутов.

Лояльность оператору — скорее вынужденная

Почти половина опрошенных (49%) заявили, что не меняли оператора за последние пять лет. Остальные респонденты за этот период проявляли различную степень гибкости: 18% меняли оператора один раз, около 11% — два раза и более, 10% переходили между тарифами, не меняя оператора, а 13% одновременно пользовались услугами сразу нескольких компаний.

Однако данные показывают, что это не всегда означает полную удовлетворенность сервисом. Каждый третий россиянин (34%) допускает смену оператора из-за плохого качества связи. В числе возможных причин перехода респонденты также называют более выгодное ценовое предложение (42%) и смену региона проживания (18%).**

Исследование показывает, что рынок мобильной связи в России постепенно смещается от ценовой конкуренции к конкуренции за качество сервиса. Для пользователей становится важнее стабильное покрытие, понятные условия и отсутствие навязанных услуг, чем минимальная стоимость тарифа.

**Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.