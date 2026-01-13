В «Контур.Отеле» появилась поддержка раннего заезда и позднего выезда

Отели, подключенные к «Яндекс Путешествиям» через «Контур.Отель», теперь могут настраивать дополнительные условия размещения: ранний заезд, поздний выезд и правила проживания с детьми. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Настройка производится в Экстранете. Отельеры могут: задать стоимость и временные интервалы для раннего заезда и позднего выезда; включить автоматическое отключение опций при низком количестве свободных номеров; настроить возрастные диапазоны для размещения с детьми.

После включения опций объект будет отображаться в поиске «Яндекс Путешествий» по соответствующим фильтрам — гости заранее увидят условия заселения. Это повышает удобство для путешественников и позволяет отелям лучше адаптировать предложения под запросы гостей.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель»: «Поддержка новых опций позволяет отельерам гибко управлять условиями размещения и корректно отображаться в «Яндекс Путешествиях». Такие настройки повышают прозрачность для гостей и позволяют учитывать особенности работы конкретного объекта. Мы продолжим развивать сервис, чтобы решать задачи отельеров и расширять возможности интеграции с площадками бронирования».

«Контур.Отель» — это онлайн-система для управления отелями, гостиницами и другими объектами размещения гостей. Сервис совмещает в себе шахматку, сдачу отчетности в МВД, модуль бронирования и другие инструменты для автоматизации работы. Решение входит в экосистему для бизнеса «Контур».