Разделы

ПО Бизнес-приложения
|

В «Контур.Отеле» появилась поддержка раннего заезда и позднего выезда

Отели, подключенные к «Яндекс Путешествиям» через «Контур.Отель», теперь могут настраивать дополнительные условия размещения: ранний заезд, поздний выезд и правила проживания с детьми. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Настройка производится в Экстранете. Отельеры могут: задать стоимость и временные интервалы для раннего заезда и позднего выезда; включить автоматическое отключение опций при низком количестве свободных номеров; настроить возрастные диапазоны для размещения с детьми.

После включения опций объект будет отображаться в поиске «Яндекс Путешествий» по соответствующим фильтрам — гости заранее увидят условия заселения. Это повышает удобство для путешественников и позволяет отелям лучше адаптировать предложения под запросы гостей.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель»: «Поддержка новых опций позволяет отельерам гибко управлять условиями размещения и корректно отображаться в «Яндекс Путешествиях». Такие настройки повышают прозрачность для гостей и позволяют учитывать особенности работы конкретного объекта. Мы продолжим развивать сервис, чтобы решать задачи отельеров и расширять возможности интеграции с площадками бронирования».

«Контур.Отель» — это онлайн-система для управления отелями, гостиницами и другими объектами размещения гостей. Сервис совмещает в себе шахматку, сдачу отчетности в МВД, модуль бронирования и другие инструменты для автоматизации работы. Решение входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

«Яндекс» создал «убийцу» Microsoft Office, работающего под Windows, Он уже в реестре отечественного ПО

«Бургер Кинг Россия» перевёл A/B тесты в онлайн с помощью платформы Trisigma от «Авито»

Миллионы пользователей по всему миру переходят на малоизвестный Linux с интерфейсом в стиле Windows

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще