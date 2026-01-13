Разделы

Безопасность
|

«ЭРА-ГЛОНАСС» передала более 4 тыс. аварийных вызовов за новогодние праздники

Система аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» за новогодние праздники 2026 г. передала 4,2 тыс. вызовов при ДТП, это на 36% выше показателей 2025 г. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Больше всего сообщений в экстренные службы через «ЭРА-ГЛОНАСС» от автомобилистов передано с территории Центрального федерального округа, на втором и третьем местах – Северо-западный и Южный федеральные округа. Одним из факторов роста количества вызовов связано со рекордными снегопадами.

«Более 3,5 тыс. аварийных вызовов за прошедшие новогодние праздники поступили при автоматическом срабатывании кнопок SOS в автомобилях – при тяжелых ДТП и в ситуациях, когда водители или пассажиры не смогли самостоятельно вызвать помощь. Это подтверждает эффективность госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения безопасности миллионов водителей и пассажиров, снижении смертности при ДТП и достижении национальных целей, определенных Президентом России до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

На сегодняшний день к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13 млн автомобилей, а за все время работы система передала спасателям свыше 542 тыс. вызовов, в среднем за 19 секунд на каждое сообщение. При ДТП с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные службы получают координаты автомобилей и быстрее прибывают на помощь.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Как организации выстроить защиту от фишинга

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Microsoft внезапно «убила» инструмент для сисадминов, вместо того, чтобы исправить в нем опасную «дыру». Им пользовались 22 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще