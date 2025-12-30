Разделы

В России появится сервис дистанционной сдачи экзаменов по биометрии

Российские вузы упрощают процедуру дистанционной сдачи экзаменов. Для этого учебные заведения начали подключаться к сервису онлайн-подтверждения личности с помощью Единой биометрической системы. Запуск сервиса запланирован в пилотных вузах на начало 2026 г., то есть к ближайшей зимней сессии, сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

Сервис позволит студентам сдавать экзамены без необходимости личного присутствия в аудитории, при этом гарантированно обеспечит подлинность результатов дистанционного контроля знаний.

Использование сервиса будет добровольным для студентов. Законом запрещена любая дискриминация для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Учащиеся всегда смогут сами выбирать формат сдачи экзамена: очно, онлайн с применением биометрии или любым другим альтернативным способом, предусмотренным вузом.

В итоге вузы получают надежный инструмент для проведения дистанционных экзаменов, а студенты – возможность честно и удобно подтверждать свои знания в онлайн-формате, сохраняя право выбора способа сдачи экзаменов.

