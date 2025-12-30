RED Security предупреждает о росте количества инцидентов кибербезопасности в новогодние праздники

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, прогнозирует рост количества хакерских атак в новогодние праздники в четыре-пять раз. Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC на протяжении двух последних лет ежегодно фиксируют тренд: в праздничный период, когда большинство организаций не работают, хакеры переходят к финальной фазе атак: уничтожают инфраструктуры, шифруют данные или похищают финансовые средства. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

Ущерб от кибератаки зависит от того, как быстро организация обнаружит деструктивную активность хакеров и насколько эффективными будут меры реагирования и противодействия злоумышленникам. Поэтому, чтобы их вредоносные действия как можно дольше оставались незамеченными, для проведения последнего и самого важного этапа атаки хакеры в большинстве случаев выбирают выходные, а не будние дни. Таким образом, две нерабочие недели – один из лучших периодов за весь год с точки зрения конечных целей злоумышленников.

«Длинные январские праздники – плохое время для первоначального взлома или попыток незаметного развития атаки, но идеальное – для фазы нанесения ущерба. Особенно рискуют организации, которые не отслеживают события информационной безопасности в своей инфраструктуре. У них практически нет шансов узнать о взломе до того, как хакеры парализуют бизнес. В новогодние праздники мы получаем вал запросов на помощь в реагировании и расследовании от таких компаний», – сказал Владимир Зуев, технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC.

За первую неделю января 2024 г. количество сообщений о таких инцидентах в четыре раза превысило среднемесячные значения по году. Примерно в 80% они были связаны с попытками шифрования, и примерно в трети случаев атаки были реализованы через ранее взломанных ИТ-подрядчиков. В 2025 г., с учетом совокупного роста хакерской активности, эксперты RED Security SOC прогнозируют рост в четыре-пять раз.

Компаниям, у которых нет возможности вести круглосуточный мониторинг событий ИБ, эксперты RED Security SOC советуют принять ряд мер защиты на период праздников. Прежде всего, если в это время бизнес полностью останавливает работу, следует ограничить все сетевые соединения или вообще отключить доступ в интернет.

Если это невозможно, необходимо закрыть или свести к минимуму доступ ИТ-подрядчиков в инфраструктуру организации. Кроме того, полезно провести базовую проверку на компрометацию с помощью аудита доменных групп и поиска аномалий и несанкционированных действий за последние несколько месяцев. Также эксперты рекомендуют позаботиться о логировании событий в инфраструктуре, которое будет необходимо для расследования инцидента, и создании резервных копий, которые позволят компании оперативно восстановиться в случае атаки шифровальщика.