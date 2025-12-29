Разделы

Вышла Simply Linux 11.1: улучшенная персонализация системы, поддержка драйверов и управление энергопотреблением

«Базальт СПО» выпустила ОС Simply Linux 11.1. В ней улучшена персонализация системы, реализована поддержка актуальных драйверов, добавлено приложение для управления энергопотреблением. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Улучшенная персонализация системы

В состав Simply Linux добавлено приложение Mugshot для персонализации системы. Оно позволяет установить собственный аватар и задать данные пользователя, которые будут одинаково отображаться в меню приложений, на экранах входа и блокировки.

Обновлен стиль рабочего стола и открытых окон приложений: прозрачный фон с закругленными углами в «Меню приложений» Whisker; включены тени окон приложений; снижена прозрачность панели задач;у лучшена подсветка выделенных значков на рабочем столе; скорректировано отображение логотипа Simply Linux.

Доступность системы: поиск файлов, «горячие клавиши» и смена рабочих столов

В Simply Linux восстановили функцию поиска файлов через меню приложений.

«Горячие клавиши» включены по умолчанию, их перечень доступен в «Настойках». О настройке комбинаций клавиш можно подробнее прочитать в статье.

По умолчанию отключена смена рабочих столов при вращении колесика мыши.

Графические драйверы, поддержка видеокарт и улучшенное качество звука

Добавлен драйвер nouveau (по умолчанию выключен) для работы с видеокартами Nvidia. Он предназначен для поддержки устаревших моделей видеокарт, которые больше не получают официальных драйверов от производителя.

Для обеспечения корректной работы PortProton добавлен стабильный и актуальный драйвер RADV для Radeon вместо vulkan-amdgpu.

Улучшена работа звуковой подсистемы PipeWire благодаря замене pavucontrol на pwvucontrol — более стабильную и современную утилиту для управления звуком.

Системные звуки включены по умолчанию.

Управление энергопотреблением

В настройках системы добавлена возможность выбирать профили энергопотребления: «сбалансированный» (по умолчанию), «энергосбережение» и «производительность». Режим «производительность» предлагается в зависимости от оборудования и драйверов.

Безопасность и защита данных

В целях безопасности домашние каталоги (папки) теперь по умолчанию недоступны для запуска другими пользователями. Если владелец захочет открыть общий доступ к каталогу, плагин thunar‑shares‑plugin попросит разрешение на изменение прав доступа.

Системные требования не изменились

ОЗУ: минимальный размер — 1 ГБ, рекомендованный — от 2 ГБ.

Место на жестком диске: рекомендовано от 30 ГБ.

Лицензирование

Операционная система Simply Linux по-прежнему остается бесплатной для всех пользователей.

