ЦОД «Научный центр «Большая цифра – Один» получил статус Tier IV Certification of Design Documents

ООО «Научный центр «Большая цифра» объявило о получении центром обработки данных «Научный центр «Большая цифра – Один» (Москва) статуса Tier IV Certification of Design Documents (TCDD) от организации Uptime Institute — высшей категории сертификации проектной документации для дата-центров по международному стандарту Tier Standard.

Присвоение статуса Tier IV Certification of Design Documents подтверждает полное соответствие проектных решений требованиям высшего уровня отказоустойчивости по стандарту Uptime Institute и готовность инфраструктуры обеспечивать бесперебойную работу при отказах оборудования и систем. Об этом CNews сообщили представители ООО «Научный центр «Большая цифра».

Следующим шагом развития проекта станет получение статуса Tier IV Certification of Constructed Facility (TCCF), что отражает стратегический курс компании на контроль каждого этапа создания цифровой инфраструктуры мирового уровня.

По словам технического директора Научного центра «Большая цифра» Александра Никитина, получение сертификата стало результатом многомесячной совместной работы команды проекта и экспертов Uptime Institute.

«Реализация проекта в условиях высокой плотности застройки и необходимости обеспечения отказоустойчивости на ограниченной площадке потребовала применения сложных инженерных решений и максимальной точности проектирования. Сертификат подтверждает, что российские специалисты способны разрабатывать инфраструктурные решения мирового уровня», — отметил Александр Никитин.

В рамках проекта компания вводит в эксплуатацию один из крупнейших в России центров обработки данных уровня Tier IV, спроектированный «с нуля» в едином комплексе: дата-центр на 4200 стоек и энергоцентр с резервируемой мощностью 49 МВт — все в одном здании. Реализация проекта фактически удваивает установленную емкость коммерческих ЦОД уровня Tier IV в стране и дополнительно укрепляет позиции Москвы как ключевого цифрового хаба региона.

По ряду параметров ЦОД «Большая цифра – Один» превосходит требования стандарта Tier IV, обеспечивая полную непрерывность предоставляемых сервисов, включая периоды проведения регламентных работ и одновременно возможные отказы отдельных систем.

«Инфраструктура спроектирована таким образом, чтобы любые события — от отказа отдельных компонентов до выполнения планового обслуживания — не влияли на работу бизнес‑критичных сервисов клиентов. Сертификация Uptime Institute стала для нас детализированной проверкой качества проектных решений, а ее успешное прохождение подтвердило устойчивость и зрелость выбранной архитектуры», — отметил Николай Сабинин, советник генерального директора по ИТ.

