Татарстанцы могут поздравить близких новогодними ИИ-открытками

МТС поможет поздравить близких и друзей с Новым годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ). При создании бесплатной ИИ-открытки, отправители и адресаты открыток дополнительно получат подарки от компании, а также персонализированные благодаря технологии Big Data предложения оператора.

Чтобы бесплатно создать ИИ-открытку, татарстанцам нужно перейти на сайт проекта, загрузить фото получателя, выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. ИИ обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Затем пользователю останется отправить получателю ссылку на открытку.

Если отправитель и/или получатель открытки являются абонентами МТС, дополнительно они получат персональные предложения. Технологии Big Data МТС благодаря обезличенному анализу предпочтений абонентов позволят подобрать для каждого наиболее подходящий подарок: пакеты минут и гигабайт, скидки на связь, популярные онлайн-кинотеатры, промокоды на платформу облачного гейминга Fog Play, специальные предложения из линейки VoiceTech: интеллектуальная запись звонков, «Защитник» и т.д.