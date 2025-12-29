Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Сервис «Свободный доступ» обработал свыше 1,2 тыс. сигналов горожан о незаконных шлагбаумах и заборах в 2025 году

Свыше 250 фактов самовольной установки ограждающих устройств подтвердили в Москве благодаря обращениям жителей в специализированный сервис «Свободный доступ». О результатах его работы рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Инспекторы контрольного ведомства продолжают мероприятия по обнаружению и пресечению случаев незаконной установки на территории столицы ограждающих устройств, таких как шлагбаумы, заборы, полусферы, антипарковочные столбики с цепочкой и бетонные блоки.

Активное содействие специалистам оказывают горожане. В 2022 г. Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы был запущен профильный сервис «Свободный доступ», в котором можно оставить сигнал о возможном нарушении в любом административном округе и получить обратную связь от инспекторов. С начала работы сервиса им воспользовались свыше четырех тысяч раз.

«Платформа выступает оперативным каналом коммуникации между инспекторским составом и горожанами и направлена на поддержание правопорядка при установке ограждений на территории города. Сервис позволяет в удобном формате проинформировать контролеров Москвы о признаках незаконного размещения оставив обращение, а также приложив фото и координаты объектов. С января по декабрь прошлого года он обработал свыше 1,2 тыс. сообщений, что почти на 200 больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.», – сказал Иван Бобров.

В результате проверки информации специалисты контрольного ведомства подтвердили 260 фактов самовольной установки ограждающих устройств. Самое большое количество нарушений при размещении таких объектов зафиксировали на западе Москвы.

Глава инспекции добавил, что самыми активными пользователями сервиса в прошлом году стали жители ЦАО – они направили 248 обращений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку

GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Путин подписал закон о введении электронных зачеток и студенческих билетов

Эксперты Swordfish Security: в 2026 году мы увидим громкие инциденты с участием ИИ

YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще