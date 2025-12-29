Разделы

МТС защитила приморцев от 17 лет разговоров с мошенниками и спамерами

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Приморского края по итогам трех кварталов 2025 г. В общей сложности сервис защитил приморцев от 34 млн звонков от мошенников и спамеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник» от МТС, одному из жителей Владивостока злоумышленники пытались дозвониться более 11,5 тыс. раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил поморцам более 17 лет, которые могли быть потрачены на разговоры со злоумышленниками. Средняя продолжительность заблокированного звонка составила 16 сек.

Чаще всего жителям Приморья звонят с предложениями из банков, рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы. В топе нежелательных звонков оказались и обзвоны от возможных мошенников.

«Технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data и искусственного интеллекта, помогают бороться с нежелательными звонками. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера и не вступают в диалог со злоумышленниками. При этом мы регулярно совершенствуем и обновляем антиспам-защиту. Так, помимо сервиса блокировки нежелательных звонков «Защитник», можно подключить услугу «Безопасный звонок». Уже на первой минуте разговора искусственный интеллект предупреждает абонента, что с ним говорит мошенник. Сервис уже оградил около четырех тыс. приморцев от общения со злоумышленниками прямо в момент разговора», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

