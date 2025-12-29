ИИ-решения «Цельс» для радиологии введены в эксплуатацию в сети клиник «Будь Здоров»

Компания ООО «Медицинские Скрининг Системы» (бренд «Цельс») запустила в эксплуатацию две модальности искусственного интеллекта для повышения эффективности рентгенологических служб сети клиник «Будь Здоров». Внедрение этого решения позволило сократить время на анализ рентгенологических исследований с 30 минут до двух и повысить скорость и точность диагностики на 30%. Об этом CNews сообщили представители компании «Медицинские Скрининг Системы».

В рамках партнерства с «Цельс» и «Будь Здоров» произведена интеграция искусственного интеллекта для рентгенограмм и компьютерных томограмм органов грудной клетки. Эти инновационные решения активно внедряются в работу рентгенологических подразделений всей сети клиник «Будь Здоров», что позволит значительно повысить качество и скорость диагностики по итогам рентгенологических исследований и оптимизировать время врачей лучевой диагностики на выполнение рутинных операций. Что в свою очередь позволит им больше внимания уделять непосредственному общению с пациентом.

«Искусственный интеллект в медицине становится помощником врача, не заменяя его, а помогая в выполнении рутинных функций, однако ключевое решение в анализе результатов исследования остается за врачом. Внедрение ИИ-решений в анализе изображений в радиологии позволяет стандартизировать процессы в диагностике – за счет уменьшения субъективности в постановке диагноза, сократить затраты пациента на повторные исследования на 35%. Анализ существующих ИИ-решений показал, что разработки компании «Цельс» обладают оптимальными показателями для интеграции в нашу сеть. Мы довольны результатами пилотного проекта и с нетерпением ждем полного внедрения ИИ в наши рентгенологические процессы», — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Александрович Остроушко.

Решения «Цельс» бесшовно встраиваются в радиологическую информационную систему «Будь Здоров». После проведения рентгенологического исследования для получения результатов и уточнения диагноза врачу необходимо время, чтобы сделать описание и загрузить его в МИС. Для ускорения этого процесса ИИ-сервис от «Цельс» производит стандартные измерения, в врач анализирует полученный результат и делает свое заключение.

Внедряемые технологии искусственного интеллекта будут автоматически анализировать данные рентген-исследований, выделяя ключевые объекты, рассчитывая трудоемкие измерения и формируя предварительные заключения для врачей. Это существенно упростит работу медицинского персонала и повысит точность диагностики. Точность распознавания системой одного изображения составляет до 97%, а скорость обработки одного исследования — до двух минут.

«Ускоренное внедрение искусственного интеллекта в коммерческое здравоохранение подчеркивает его востребованность и полезность для пациентов — главных бенефициаров этих технологий. Мы гордимся тем, что клиники выбирают отечественные разработки в условиях конкурентного рынка. Наша цель — оправдать ожидания и обеспечить высочайшее качество и бесперебойную работу наших систем», — сказал коммерческий директор компании «Цельс» Капнинский Артем Александрович.

В перспективе планируется расширение проекта на другие модальности как маммография и компьютерная томография головного мозга.