CommuniGate Pro: вышел новый продуктовый релиз 6.5.4

Разработчик единой платформы корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro выпустил обновление своего программного продукта. В версии 6.5.4 значительно улучшен веб-интерфейс, повышена стабильность работы в крупных инсталляциях и усилена информационная безопасность решения. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Одним из ключевых направлений доработок стало обновление веб-интерфейса, включающего в себя разделы «Контакты», «Почта» и «Настройки». В новой версии перестроена логика взаимодействия пользователей с почтой: появилась возможность редактировать цитируемый текст в письмах, настраивать автоответы и импортировать контакты в пустые папки. Внедрена опция, которая позволяет не удалять письмо из корзины сразу, а сначала помечать его как стертое.

Большое внимание разработчики уделили производительности и работе с данными. Календари теперь открываются еще быстрее; реализован ряд улучшений, повышающих стабильность и скорость работы в крупных инсталляциях. В автоответчик добавлена поддержка HTML-тегов для оформления уведомлений, оптимизирована работа с большими вложениями. Обновление также получил универсальный MAPI-коннектор, в первую очередь предназначенный для возможности работы с десктопным клиентом Microsoft Outlook.

Разработчики платформы регулярно работают над исправлением ошибок. Новый релиз включает в себя исправление более 50 функциональных проблем различной степени критичности. Среди них – устранение сбоев сервера при работе с делегированными папками и календарями, корректная обработка повторяющихся событий, пересылки и автоматических подтверждений участия без потери вложений. Исправлены ошибки, влиявшие на корректность серверных почтовых правил для всех доменов.

Отдельный блок изменений касается информационной безопасности и контроля доступа к корпоративной почте. Теперь пароли полностью скрыты в журналах системы, а процедура авторизации усиливается за счёт изменения порядка проверок. Также при принудительном завершении пользовательских сессий одновременно прерываются активные сессии тех, кому был делегирован доступ к почтовому ящику. Кроме того, в интерфейсах Pronto, Webadmin и командной строке появилась возможность просматривать активные WebAuth-сессии. Это повышает прозрачность и контроль над работой пользователей.

«В этом обновлении мы сосредоточились на самых востребованных запросах корпоративных клиентов и партнёров, поступавших к нам весь 2025 г., упростили повседневные операции при работе с системой и значительно улучшили стабильность работы продукта. В итоге платформа стала ещё более удобной и безопасной как для пользователей, так и для системных администраторов крупных инсталляций. Мы продолжим уделять пристальное внимание обратной связи от рынка и развивать свой продукт», — сказал Борис Моисеев, директор по разработке CommuniGate Pro.