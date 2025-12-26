Разделы

Компания «Нейроинвест» создала первый в России ИИ-инвестиционный комитет, доступный розничному инвестору

Компания «Нейроинвест» создала первый в России ИИ-инвестиционный комитет, доступный розничному инвестору. «Дельфы нейроинвест» — инновационный аналитический инструмент, имитирующий дебаты членов инвестиционного комитета частного фонда или инвестиционного банка по любой публичной компании мира в режиме реального времени с помощью ИИ-агентов. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинвест».

«Дельфы нейроинвест» построен как мультиагентская система, в которую входят фундаментальный аналитик, рыночный аналитик и риск-менеджер. Каждый ИИ-агент использует собственные методы анализа и подходы: финансовый и отраслевой анализ, сравнение мультипликаторов с конкурентами, оценку динамики рыночных котировок, анализ новостного фона и факторов риска. При этом аналитики могут отвечать на аргументы друг друга, приводить контраргументы, переубеждать друг друга. Итоговая позиция формулируется председателем комитета по итогам двух раундов дебатов.

Таким образом, за несколько минут инвестор-частник получает простую понятную аналитику по компаниям в развлекательно-образовательном формате. Минимальный тариф на пользование сервиса «Дельфы нейроинвест» доступен бесплатно, тариф Premium — 999 руб.

Мировые финансовые рынки переполнены инвестиционными инструментами: на биржах обращается около 50 тыс. акций, 15 тыс. ETF и более 200 тыс. облигаций. При этом объем информации, влияющей на стоимость каждого инструмента, исчисляется экзабайтами и растет быстрее, чем способны обработать даже крупнейшие аналитические департаменты. «Наш ИИ-инвесткомитет позволяет любому розничному инвестору за небольшую цену получить доступ к аналитике уровня ведущих инвестиционных банков. Мы хотим помочь инвесторам — особенно начинающим — сделать процесс инвестирования более осознанным, системным и прозрачным», — сказал CEO АО «Нейроинвест» Юрий Володин.

Подобных решений для широкого круга пользователей сегодня практически нет не только на российском, но и на мировом рынке, поскольку до недавнего времени технологии мультиагентных дебатов развивались преимущественно в академической среде.

Сервис «Дельфы нейроинвест» DLFY.ai уже доступен пользователям. С его помощью и за несколько минут можно вынести на обсуждение ИИ-инвесткомитета любую публичную компанию мира и в удобном формате — текстовом или в виде видео-дебатов ИИ-агентов — получить структурированное представление о ключевых аргументах «за» и «против» инвестирования. «Дельфы нейроинвест» помогает инвесторам глубже понять ключевые риски и драйверы роста при анализе публичных компаний. Уже в ближайшем будущем он сможет также анализировать ПИФы, облигации, и даже частные проекты и сделки.

