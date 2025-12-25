В «Алисе AI» теперь можно редактировать изображения

«Яндекс» сообщил о том, что в чате с «Алисой AI» появился новый режим «Редактирование изображений». В нём можно изменять фотографии и картинки по готовым шаблонам, а в будущем также появится возможность использовать промпты, чтобы изменять фон, одежду и причёски персонажей, добавлять элементы декора, применять стили и фильтры. Уже сейчас пользователям доступны различные шаблоны, с помощью которых можно добавить персонажу чёрный смокинг или, например, вечернее платье. Есть и новогодние шаблоны — по ним можно создать праздничные открытки, чтобы поделиться с близкими или напечатать для новогодней вечеринки.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно в чате с «Алисой AI» нажать кнопку «Оживи фото» и в открывшемся разделе «Студия» выбрать редактирование изображений. Затем достаточно загрузить картинку, выбрать шаблон — и нейросеть сгенерирует изображение. В «Студии» также можно сразу оживить получившееся изображение — сделать из него видеоролик.

Редактировать изображения в чате с «Алисой AI» помогает картиночная нейросеть. Она получает исходное изображение и задачу в виде текстовой инструкции, которые преобразуются в формат, понятный нейросети. На основе этих данных модель постепенно генерирует отредактированное изображение, не меняя тех его элементов, которые должны остаться такими же, как на исходной картинке. Итоговый результат преобразуется в пиксельное изображение, которое «Алиса AI» показывает пользователю.

«Редактирование изображений» доступно всем пользователям в России — в приложении «Алиса AI» и в чате с нейросетью в «Яндекс Браузере».