Samsung Galaxystore анонсирует продажи Micro RGB телевизора Samsung

Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore представляет телевизор нового поколения с технологией Micro RGB. Об этом CNews сообщили представители Inventive Retail Group.

Micro RGB телевизор — это дисплей с подсветкой из микроскопических RGB-светодиодов за 115-дюймовым экраном, создающим эффект полного погружения. Технология обеспечивает высокую яркость и реалистичные оттенки.

Устройство создано на основе запатентованной технологии Samsung Micro RGB. В ней красные, зеленые и синие микросветодиоды (каждый менее 100 мкм) размещены за экраном и управляются индивидуально. В отличие от Mini-LED, это позволяет точно контролировать не только яркость, но и цвет каждого светодиода.

Система подсветки фактически является цветным дисплеем из десятков тысяч независимых светодиодов. В сочетании с ЖК-матрицей 4К это обеспечивает высокую точность цветопередачи: дисплей достигает 100% цветового охвата по стандарту BT.2020.

Работу подсветки оптимизирует специальный Micro RGB ИИ-процессор Micro RGB. ИИ анализирует каждый кадр в реальном времени, автоматически корректируя цвета для максимально реалистичного изображения. Технология Micro RGB Color Booster Pro распознает и усиливает приглушенные сцены, делая картинку ярче.

«В этом году в предновогоднем периоде мы зафиксировали рост продаж на телевизоры с ИИ до 43% в штуках по сравнению с ноябрем-декабрем 2024 года. Этот тренд подтверждает растущий интерес потребителей к телевизорам с интеллектуальными технологиями, что позволяет нам прогнозировать высокий спрос на новинку. Micro RGB — именно тот инновационный продукт, который формирует будущее», — отметили представители сети Samsung Galaxystore.

Дисплей также оснащен технологией Micro RGB Precision Color для качественной цветопередачи при вечернем просмотре, добавляя изображению глубину и объем. За эту технологию телевизор получил сертификат от немецкого института Verband der Elektrotechnik (VDE).

Дополнительные особенности включают технологию Glare Free (Безбликовый экран) для комфортного просмотра при любом освещении и сверхтонкий металлический корпус в минималистичном дизайне. Безопасность данных обеспечивает многоуровневая защита Samsung Knox, а интеллектуальной платформой служит ОС Tizen с поддержкой обновлений до семи лет.

Телевизор Samsung Micro RGB — первая модель такого типа в линейке телевизоров Samsung — доступен в фирменных магазинах Samsung Galaxystore по рекомендованной розничной цене от 2 999 000 руб.