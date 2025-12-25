«Киберпротект» представил обновленную версию системы синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы 10.0»

«Киберпротект» представил обновленную версию системы синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы 10.0». Основные улучшения новой версии «Кибер Файлов 10.0» связаны с развитием структуры хранения файлов, внедрением более гибких ролевых моделей, расширением поддерживаемых средств безопасности и созданием множества общих пространств для совместной работы пользователей. Также были произведены интеграции с новыми решениями партнеров для повышения удобства пользователей при работе с различными российскими ИТ-продуктами. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Структура хранения данных

Следуя планам развития продукта как хранилища корпоративных данных, в «Кибер Файлах 10.0» был создан новый тип пространств, предназначенный для «корпоративных» папок. Такие папки позволяют гибко регулировать доступ пользователей к данным, хранящимся в них, на основе ролевой модели и явно задаваемых прав на различные действия с общими файлами.

Кроме этого, начиная с версии 10.0 в «Кибер Файлах» была реализована поддержка множественных пространств Sync&Share на уровне клиентов синхронизации. Благодаря этому пользователи получили возможность работать с общими данными на любом устройстве с их автоматической синхронизацией штатными средствами нашего продукта.

Безопасность

«Киберпротект» уделяет большое внимание вопросам защиты данных. И в новой версии «Кибер Файлов» была реализована интеграция с системой противодействия утечкам — InfoWatch Traffic Monitor. При наличии настроенных политик контроля передачи данных на уровне Traffic Monitor, администраторы могут реализовать проверку и фильтрацию любых объектов, загружаемых через сервер Кибер Файлов.

Интерфейс

Веб-консоль «Кибер Файлов» была значительно переработана и приведена к единому корпоративному стандарту. Пользоваться «Кибер Файлами» стало удобнее, а в числе функций нового интерфейса появился дополнительный раздел «Избранное» для быстрого доступа к наиболее часто используемым файлам. Работы по адаптации интерфейса продолжаются, что позволит пользователям «Кибер Файлов» получить еще больше преимуществ в новых версиях системы синхронизации и совместной работы.

«На сегодняшний день «Кибер Файлы» представляют собой универсальный инструмент, позволяющий обеспечить комфортную и безопасную работу в корпоративной среде, включая распределенные команды. Мы приложили большие усилия, чтобы дополнительно повысить уровень безопасности, одновременно расширяя функциональные возможности, и продолжаем тренд интеграции «Кибер Файлов» с наиболее популярными российскими решениями», — сказал Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект».