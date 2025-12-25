«Билайн бизнес» помог предприятию сократить расходы на электроэнергию на 20%

По данным «Интерфакса», с 1 июля 2025 года цены на электроэнергию (тариф на передачу по сетям ЕНЭС) были проиндексированы в среднем на 14%, а в 2026 году ожидается новая индексация. Для промышленных предприятий это означает рост операционных расходов и необходимость более точного контроля энергопотребления.

Одним из инструментов такого контроля является Беспроводной энергомониторинг от «билайн бизнес» — решение для детального учета и анализа потребления электроэнергии без остановки производства и вмешательства в технологические линии.

Решение было внедрено на FMCG-предприятии* с энергопотреблением до 1 000 000 кВт/ч в месяц. Финансовый эффект составил около 680 000** рублей в год, что подтверждает возможность сокращения затрат на электроэнергию до 20%** за счет выявления потерь и сокращения потерь, а также нецелевого использования ресурсов.

учет электроэнергии по каждому производственному и технологическому участку;

нормирование энергозатрат по участкам и выпускаемой продукции;

контроль режимов работы и нагрузок оборудования;

Специалисты «билайн бизнес» внедрили на предприятии систему беспроводного энергомониторинга, проинспектировали места установки, подобрали нужное количество датчиков и модемов, провели монтаж и настройку системы без остановки производственных линий.

В результате предприятие получило онлайн-контроль работы оборудования с детализацией энергопотребления до каждого участка. Беспроводной энергомониторинг также помог предприятию выявить неэффективное использование оборудования, в том числе в ночное время, и ввести более точный учет себестоимости произведенной продукции. Помимо этого, решение «билайн бизнес» дает возможность проводить предиктивную диагностику оборудования, выявляя потенциальные неисправности на основе анализа электропитания. Такой подход позволяет избежать трат на дорогостоящий ремонт.

возможность установки большого количества датчиков за короткий срок без нарушения изоляции***;

отсутствие необходимости в элементах питания датчиков***;

передача данных каждые 10 секунд;

гибкие настройки уведомлений об отклонениях параметров и неполадках в работе оборудования на основе данных электропитания;

доступ к данным 24/7 с персонального компьютера или мобильного устройства****.





* FMCG – англ. Fast-Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса

** Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентом Билайна по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, Билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

*** Зависит от конкретного вида датчика.

**** При наличии доступа к интернету.

