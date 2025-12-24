Умный сервис упростит процесс аренды муниципального имущества в Подмосковье

На регпортале оптимизировали услугу по предоставлению муниципального имущества в аренду без торгов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в электронную форму внедрили новый умный сервис, который автоматически, до подачи заявления, проверит наличие заключенного договора на имущество, активных сделок и прав третьих лиц. Для этого пользователю нужно будет просто ввести кадастровый номер объекта. Система мгновенно покажет заявителю основания для отказа, если они будут обнаружены. Внедрение такого сервиса поможет минимизировать риски при оформлении имущественных сделок», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление муниципального имущества в аренду без торгов» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Государственное и муниципальное имущество». Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели Подмосковья могут арендовать имущество для осуществления уставной, благотворительной деятельности или решения социальных проблем, оказания юридической помощи населению, работы нотариальной палаты или медицинского учреждения.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА выбрать интересующее муниципальное образование, цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. Результат поступит в личный кабинет в течение 11 рабочих дней.