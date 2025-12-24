Разделы

Бизнес
|

СТР и Amur подписали партнерское соглашение

Компания СТР, разработчик программного обеспечения для обеспечения отказоустойчивости критически важных систем, и Amur, российский производитель реестровой вычислительной техники, подписали партнерское соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения Amur получила статус OEM-партнёра СТР и будет использовать программное обеспечение «ГиперСфера» в составе собственных решений. Партнерство направлено на продвижение на российском рынке готовых программно-аппаратных и программных комплексов для построения отказоустойчивых кластеров высокой и постоянной доступности (HA и FT).

ПО «ГиперСфера» предназначено для защиты критической инфраструктуры в ИТ и операционных технологиях, обеспечивает непрерывность работы виртуализированных приложений и включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Стороны планируют совместную работу по ряду направлений: создание и продвижение комплексных решений для промышленных предприятий и объектов КИИ; внедрение отказоустойчивых архитектур для критических сервисов; развитие партнерской и технологической экосистемы на базе отечественного ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось

Postgres Pro Enterprise 18: встроенный in-memory кеш и новые горизонты отказоустойчивости

Засекречено дело о конфискации имущества экс-главы отделения киберполиции России

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще