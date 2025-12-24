«Русское Радио» — в мессенджере Mах

Разделы

В настоящее время канал «Русского Радио» в мессенджере Мах насчитывает 5,814 тыс. подписчиков, и цифра стабильно растет. В декабре число слушателей в Mах увеличилось на 2,211 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Русской Медиагруппы».

«С сентября мы системно развиваем присутствие “Русского Радио” в мессенджере Mах. Уже в рамках продвижения “Золотого Граммофона” мы начали создавать эксклюзивный контент, адаптированный под специфику платформы, и выстраивать работу с существующей аудиторией. Несмотря на молодость мессенджера, он демонстрирует высокие темпы роста, что открывает для нас дополнительный канал привлечения новой аудитории – как в диджитал-экосистему бренда, так и к радиоэфиру», – сказал директор департамента цифровых технологий «Русской Медиагруппы» Артем Дубовик.

«Русское Радио» последовательно усиливает позиции во всех ключевых соцсетях. «ВКонтакте» сегодня группа «Русского Радио» насчитывает почти 1 млн пользователей. Всего на сегодняшний день «Русское Радио» слушают более 23 млн человек в эфире. А число прослушиваний активов станции в Сети превысило 39 млн в месяц. «Русское Радио» стабильно развивает диджитал-присутствие. Настроиться на лучшую и любимую русскоязычную музыку можно с помощью мультимедийной онлайн-платформы, мобильного приложения, а также через все основные диджитал-каналы: CarPlay, умные колонки и так далее.

