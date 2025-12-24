Разделы

Российское ПО «САРУС+ Композиты» успешно протестировано в Китае

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) вместе с партнером, компанией «Нева Технолоджи», провела международное тестирование программного комплекса «САРУС+ Композиты» в Шанхае (Китай). Презентация для представителей ключевых поставщиков композитной отрасли Китая стала первым шагом к выходу российского ПО на крупнейший мировой рынок композитов. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Практическим доказательством возможностей «САРУС+ Композиты» стала демонстрация его англоязычной версии на реальной промышленной задаче — моделировании обшивки лопасти ветрогенератора длиной 140 метров. Проведенный тест в условиях, приближенных к реальным, стал практическим доказательством того, что «САРУС+ Композиты» готово к решению сложных глобальных инженерных задач.

Китай является лидером по производству ветрогенераторов в мире – 6 строчек из 10 в мировом рейтинге производителей турбин принадлежат этой стране. Острая конкуренция в отрасли, в том числе на внутреннем рынке, формирует высокий запрос на специализированное инженерное ПО и заставляет местных игроков искать все более эффективные инструменты проектирования и подготовки производства изделий.

«Бурное развитие авиации и ветроэнергетики в Китае — отраслей, критически зависящих от композитов, — порождает высокий спрос на современные инженерные решения. Успешное тестирование «САРУС+ Композиты» на реальной промышленной задаче наглядно показало, что наше ПО способно обеспечить те конкурентные преимущества, в которых сегодня нуждается рынок Китая (как впрочем и рынки других стран): возможность совершенствовать конструкторские процессы и эффективно проектировать крупногабаритные изделия», — отметил Дмитрий Прилуцкий, директор R&D НКК Машиностроение.

По итогам презентации принимающая сторона выразила заинтересованность в дальнейшем изучении продукта с целью его применения в промышленности. Это открывает возможности для углубления взаимодействия и долгосрочной работы на одном из крупнейших мировых рынков.

