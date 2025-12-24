Разделы

Цифровизация
|

KTS назвал ключевые тренды цифровизации продаж недвижимости в 2026 году

ИТ-разработчик KTS сформулировал основные тренды в цифровизации продаж недвижимости на следующий год. Среди наиболее востребованных направлений цифровизации — повышение качества работы с воронкой, коммуникации с инвесторами и брокерами, персонализация предложений и развитие сервисов лояльности. Об этом CNews сообщили представители KTS.

В 2025 г. девелоперы сократили инвестиции в цифровые проекты без очевидной и быстрой окупаемости. В 2026 г. эта практика получит развитие. На первый план выходит цифровизация работы с разными категориями клиентов, партнерами и инвесторами.

Среди наиболее востребованных инструментов — личные кабинеты брокеров, приложения для покупателей-инвесторов, внедрение ИИ-практик на разных этапах работы с воронкой.

Набирает оборот применение ИИ в коммерческом блоке. ИИ-инструменты помогают ускорить обработку лидов, персонализировать коммуникации и поддержать принятие решений на основе данных. Сюда же можно отнести ИИ-помощники с виджетами на сайте, которые собирают вводные от клиента и помогают покупателю сориентироваться в продукте и подобрать максимально релевантные его запросу варианты.

«2026 г. станет для рынка недвижимости точкой, где конкурентоспособность будет определяться не объемом портфеля, а скоростью внедрения технологий, качеством девелоперского продукта и способностью зарабатывать за пределами "квадратных метров"», — сказал Александр Баталов, коммерческий директор KTS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Денис Хлебородов, CloudX: Наше облако убирает ограничения для крупного бизнеса и позволяет строить стратегии на десятилетия

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

За рамками GenAI: почему IDP-сервис становится ключевым компонентом ИТ-ландшафта будущего

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще