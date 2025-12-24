Банк России опубликовал стандарты открытых API, разработанные на площадке «Ассоциации ФинТех»

Банк России утвердил и опубликовал 10 стандартов, которые были разработаны специалистами «Ассоциации ФинТех» (АФТ) совместно с участниками АФТ при участии Банка России. Стандарты согласованы экспертным советом АФТ по развитию открытых API. Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации ФинТех».

Опубликованные стандарты охватывают важные для участников рынка области взаимодействия посредством Открытых API: базовые основы взаимодействия: общие положения, глоссарий, профили безопасности API, обеспечивающие соответствие стандарту ФАПИ.СЕК, и требования к прикладным стандартам; спецификации API и правила взаимодействия: для получения информации о счетах и согласий на доступ к ней - как для физических, так и для юридических лиц.

Стандарты пропилотированы участниками АФТ: на их основе уже работают реальные сервисы для клиентов банков. Переход участников пилотов на новые утвержденные версии спецификаций API по счетам физических и юридических лиц запланирован на 1 октября 2026 г.

Стандарты Открытых API – это результат глубокой проработки потребностей бизнеса и клиентов совместно с лидерами финансового рынка. Поскольку живая рыночная среда требует гибкости, стандарты продолжат совершенствоваться, чтобы быть всегда актуальными и востребованными.

Все утвержденные Банком России, а также проектируемые версии спецификаций API, пилотируемые участниками АФТ, публикуются в базе знаний по открытым API АФТ и доступны для рекомендательного использования разработчиками API.

Анастасия Каючкина, директор по развитию открытых данных и экосистем «Ассоциации ФинТех»: «Применение единых рекомендательных стандартов открытых API позволит финансовому рынку перейти от точечных интеграций к масштабируемому взаимодействию по единым правилам. Это снижает технологические барьеры между участниками, повышает уровень безопасности сервисов для клиентов и дает импульс созданию инновационных сервисов, где клиент может бесшовно управлять своими финансовыми продуктами».

Салугин Павел Сергеевич, исполнительный вице-президент, ГПБ (АО): «Внедрение единых стандартов открытых API является одним из ключевых этапов в процессе создания более инновационной и адаптивной банковской экосистемы. Текущее участие Банка в разработке прикладных стандартов и пилотных проектах поможет обеспечить плавный переход к обязательному применению открытых API. Сейчас у нас уже была возможность в рамках первых интеграций собрать обратную связь, поэтому утвержденные стандарты проверены практическим опытом».

Кира Донских, руководитель отдела открытых данных и сервисов, «Т-Банк»: «Стандарты Open API существенно упрощают разработку и вывод новых продуктов на банковский рынок, а все участники получают предсказуемую и масштабируемую сферу для сотрудничества. Благодаря этому бизнес может сосредоточиться на главном — создании удобных и ценных решений для клиентов, а не согласовании технических деталей».