В Сеченовском Университете создано ПО для расчета размера створок митрального клапана

Кардиохирурги Сеченовского Университета разработали программу для расчета размеров створок митрального клапана. Расчет размеров створок требуется для реконструкции митрального клапана из собственного перикарда пациента. Благодаря данной программе врачи на несколько шагов приблизятся к полной реконструкции митрального клапана – данную операцию в России еще не выполняли. Об этом CNews сообщил представитель университета.

В Клинике сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета разработали программу, которая будет помогать кардиохирургам при реконструкции митрального клапана. Сложность состоит в том, что полную реконструкцию митрального клапана в России никто не делал, а в мировой медицинской литературы упоминаются только единичные клинические случаи.

Чтобы решить эту задачу с двумя неизвестными, в Клинике сердечно-сосудистой хирургии разработана уникальная программа. С ее помощью можно провести расчет размера створок митрального клапана для каждого конкретного пациента, чтобы выкроить их из его собственного перикарда и полностью восстановить «нерабочий» митральный клапан.

«В программу достаточно внести несколько показателей: вес, рост, индекс массы тела пациента, площадь поверхности митрального клапана, параметры длины и высоты его створки, взятые из обычной трансторакальной эхокардиографии. На основании этих данных программа создаст модель створки, которую затем можно будет интраоперационно выкроить из аутоперикарда и после необходимой обработки имплантировать пациенту», – сказал Илья Васалатий, стажер-исследователь кафедры сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета. В настоящий момент кардиохирурги совершенствуют программу, чтобы она могла разработать модель створки на основании одной величины – диаметра фиброзного кольца.

«Идея заняться пластикой митрального клапана аутоперикардом родилась после того, как в Клинике сердечно-сосудистой хирургии выполнили несколько сотен таких операций на аортальном клапане – этим мы занимаемся последние 10 лет. По мировым данным, у нас крупнейшая база аутопсийных исследований. Именно это позволяет делать нашу модель митрального клапана максимально персонализированной для каждого конкретного пациента», – сказал Максим Ткачев, доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии.

В ближайших планах у кардиохирургов провести полную реконструкцию митрального клапана аутоперикардом лабораторному животному.

«В настоящий момент в нашей стране не проводили полной реконструкции митрального клапана аутоперикардом. Персонализация модели створок митрального клапана делает нас на шаг ближе к этому достижению. Мы сможем помочь тысячам пациентов с тяжелой недостаточностью митрального клапана, предложив им альтернативу замены митрального клапана механическим протезом. Наша разработка поможет пациентам вернуться к нормальному образу жизни и избавит от приема антикоагулянтов на постоянной основе», – сказал Роман Комаров, директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета.