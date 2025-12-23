Российские фильмы начали производить на инфраструктуре Cloud.ru

Российская компания «Рендер-ферма» начала использовать облачные мощности платформы Cloud.ru для производства полнометражных фильмов в собственном сервисе T-render. На серверах Cloud.ru завершены проекты по рендерингу компьютерной графики для нескольких лент, вышедших в российский прокат в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

«Рендер-ферма» выступает подрядчиком для крупнейших российских студий, производящих визуальные эффекты и анимацию для теле- и кино-контента. Например, студия компьютерной графики AMG Graphics в течение нескольких месяцев использовала мощности Cloud.ru, чтобы создавать визуальные эффекты к отечественному фантастическому фильму, который вышел в прокат осенью 2025 г.

T-render — это система управления облачными серверами, работающими совместно для рендеринга крупных проектов. Чтобы получился готовый видеоряд, студии нужно сделать просчет всех кадров по отдельности и объединить их. Для этого рендер сцены разбивается на несколько десятков серверов, и каждый из них рендерит свою часть кадров параллельно с другими.

Использование облака, в отличие от физических дата-центров с ограниченным выделенным ресурсом, позволяет сэкономить на оборудовании и ускорить процесс обработки контента. Рендеринг крупных проектов требует использования сразу сотен серверов и длительной настройки систем, большинство студий не готово закупать и обслуживать физическое оборудование в таком объеме самостоятельно. Благодаря использованию облачных мощностей «Рендер-ферма» может настроить систему на 200-300 серверов за один рабочий день.

«Далеко не каждое облако способно обеспечить одновременную раздачу исходных данных сразу на 300 серверов. Бутылочным горлышком становится система хранения данных. Практический опыт показал нам, что время рендера одного кадра на 10 серверах и на 100 серверах может увеличиваться в 17 раз. Наличие в инфраструктуре Cloud.ru специализированного решения для облачного хранения данных Scalable File Service Turbo привлекло тем, что замедление скорости рендеринга при увеличении серверов было минимальным, инфраструктура успешно справлялась с требуемыми нагрузками», — сказал генеральный директор «Рендер-фермы» Валентин Дорохов.

«Без T-render студии визуальных эффектов и анимации рискуют надолго застрять на этапе настройки и создать неоптимальный пайплайн. Теперь они могут считать тяжелую графику в облаке, не покупая дорогостоящие серверы и сокращая время на выпуск проекта. Мы вместе с заказчиком продолжим тестировать новые конфигурации под задачи обработки контента, чтобы российские студии могли наращивать объемы производства, не упираясь в инфраструктурные ограничения», — сказал ведущий менеджер по продажам Cloud.ru Алексей Ри.