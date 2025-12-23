Разделы

МТС Web Services дополнила платформу MWS DevRails таск-трекером со встроенными ИИ-агентами

МТС сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS), запускает MWS Track Rails, таск-трекера внутри платформы MWS DevRails. Встроенные в сервис ИИ-агенты автоматизируют ключевые этапы разработки, создавая до 30% кода и снижая нагрузку на ИТ-команды. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Использование трекера задач на ИИ-платформе для разработки цифровых продуктов MWS DevRails позволяет компаниям любого масштаба от крупных ИТ-подразделений до небольших команд перейти к более автономной модели разработки. Благодаря MWS Track Rails автоматизируется до 50% рутинных задач - их выполняют ИИ-агенты, а трекер обеспечивает прозрачное управление процессом.

Благодаря ИИ-агентам в таск-трекере происходит сокращение временных затрат на каждом этапе разработки. Так, AI Product Owner формирует бизнес-требования, сокращая загрузку владельца продукта на 30%, AI Analytic декомпозирует требования в технические задачи, оптимизируя работу аналитика, AI Developer создает 40% нового кода и собирает новую версию продукта, AI QA-агенты автоматически описывают тесты и самостоятельно проводят проверки, сокращая время работы тестировщика на 50%. Таким образом, MWS DevRails масштабирует процессы разработки без привлечения дополнительных специалистов, сокращает показатель time-to-market в три раза и увеличивает продуктивность вдвое.

«Задача MWS Track Rails - дать компаниям инструмент, который позволяет перейти от частичной автоматизации к практически автономному циклу разработки и качественно изменить подход к управлению продуктом. Это альтернатива устаревающим импортным решениям и новый современный взгляд на организацию ИТ-процессов с использованием ИИ-агентов», - сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

