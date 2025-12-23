«МойОфис» выпустила крупное обновление с ИИ и инструментами для команд

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представила обновление своей экосистемы, призванное сделать цифровую среду для бизнеса эффективнее и безопаснее. В фокусе нового релиза — корпоративный мессенджер Squadus, его расширенная версия Squadus Pro и редакторы «МойОфис Документы Онлайн».

В Squadus реализована анонсированная ранее функция транскрибации и суммаризации в ВКС (Beta). Теперь аудио- и видеозаписи в Squadus можно быстро преобразовать в текст. Система автоматически расставит пунктуацию, разделит реплики по спикерам и сформирует удобную для чтения и восприятия расшифровку. А с помощью «МоиСлова» — нового встроенного модуля на основе ИИ — пользователи смогут получить краткое содержание встречи (суммаризацию). Этот инструмент проанализирует запись и выделит ключевые тезисы, договоренности и поставленные задачи. Нововведения избавят команды от ручного ведения протоколов и позволят быстро понять контекст встречи даже тем, кто не присутствовал на обсуждении.

Также в Squadus появился новый раздел — «Команды», созданный в результате анализа процесса коммуникации и взаимодействия командной работы. Это не просто редизайн интерфейса, а полноценное цифровое рабочее пространство для команд. В нем все логично и просто устроено: гибкое управление по ролям (владелец, модератор, участник), каналы для обсуждений и система управления коммуникациями. Новый раздел позволяет выстроить рабочий процесс так, чтобы взаимодействие было быстрым и прозрачным.

Еще одним важным обновлением, направленным на безопасность коммуникаций клиентов, стала возможность ограничить доступ гостей на вебинар. Организаторы встреч теперь могут использовать опцию «Блокировать подключение гостей», которая гарантирует, что к закрытому корпоративному мероприятию не смогут присоединиться неавторизованные или внешние участники.

У пользователей расширенной версии Squadus Pro появилась возможность превратить видеозвонок в сессию продуктивной совместной работы. С новым релизом прямо во время конференции в приложении «МояДоска» стала доступна интерактивная доска — можно открыть новую или заранее созданную. Это общее рабочее пространство позволяет фиксировать идеи мозгового штурма, рисовать схемы и планировать задачи, не переключаясь между окнами. Все правки синхронизируются в реальном времени, а после встречи доска сохраняется как готовый рабочий документ.

Обновление коснулось и решения «МойОфис Документы Онлайн» — теперь пользователям стала доступна функция предоставления массового доступа к файлу по одной ссылке. Нововведение позволяет быстро открывать доски, документы, таблицы или презентации для просмотра или редактирования сразу целой группе коллег, отделу или всем авторизованным пользователям системы. Функция значительно упрощает организацию совместной работы и позволяет ускорить процесс выдачи прав к файлу.

«Наше обновление — это прямой ответ на боль многих российских компаний: потерянные договоренности и „мертвые“ протоколы совещаний теперь в прошлом. Мы сделали шаг к тому, чтобы встречи стали более структурированными, а их результаты — немедленно зафиксированными и доступными. Это освобождает время сотрудников для главного: анализа и решений», — отметил директор по продуктам «МойОфис» Евгений Бабаев.

Все описанные функции уже доступны клиентам. Новый релиз «МойОфис» помогает компаниям экономить время на рутине, структурировать коммуникации и проводить встречи продуктивнее, не меняя привычную экосистему и не жертвуя безопасностью данных.