Каждая четвертая компания увеличит расходы на обучение сотрудников в 2026 году

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, сколько компании планируют потратить на развитие сотрудников в 2026 г. Несмотря на осторожность бизнеса в расходах, рынок показывает важную тенденцию: каждая четвертая компания (26%) намерена увеличить бюджет на обучение по сравнению с 2025 г. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1080 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

При этом большинство организаций (56%) сохранят расходы на прежнем уровне. Сокращать бюджеты планируют лишь 8% компаний, а 10% вовсе не закладывают средства на обучение. В целом результаты показывают: компании не готовы к резкому росту расходов, но все чаще осознанно инвестируют в развитие ключевых сотрудников.

Исследование показало, что подход к распределению бюджетов зависит от уровня. В обучение топ-менеджмента компании готовы инвестировать заметно больше, чем в развитие других категорий сотрудников. 26% респондентов считают приемлемым бюджет более 100 тыс. руб. на обучение одного топ-менеджера в год. Еще 22% называют оптимальной сумму от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Руководители среднего звена тоже находятся в центре внимания бизнеса. 36% компаний готовы выделять на обучение одного руководителя от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. в год — это самый популярный вариант ответа. Еще 22% считают оптимальным бюджет от 30 тыс. руб. до 50 тыс. Руб. При этом 15% организаций готовы инвестировать более 100 тыс. руб. на человека.

Бюджеты на обучение линейного персонала заметно ниже. 33% компаний готовы потратить до 10 тыс. руб. на одного сотрудника. Еще 29% — от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Только 11% организаций рассматривают бюджеты выше 50 тыс. руб.

Это говорит о том, что в 2026 г. компании в первую очередь делают ставку не на массовое обучение, а на развитие управленческих и ключевых профессиональных компетенций.

«Рост бюджетов у каждой четвертой компании — это не про избыточные расходы, а про попытку решить конкретные управленческие задачи. Бизнес понимает: если не развивать руководителей, проблемы с людьми будут только накапливаться — снизится вовлеченность, вырастет нагрузка и увеличатся риски управленческих ошибок. Обучение для многих компаний — это не просто формальная статья затрат, а способ сохранить управляемость и устойчивость команд», — отметила Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».