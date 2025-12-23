Исследование: 43% россиян хотят впервые попробовать себя в творчестве в 2026 году

Книжный сервис «Кион Строки» вместе с аналитиками холдинга ON Медиа провели исследование среди россиян, чтобы узнать, какие цели, связанные с культурой, они ставят перед собой на 2026 г. В ходе исследования выяснилось, что в прошлом году 88% россиян ставили перед собой такие цели как: читать и слушать больше книг (40%), смотреть больше фильмов и сериалов (41%), больше путешествовать для получения культурного опыта (37%), посещать спектакли, выставки и фестивали (30%), слушать больше музыки и исследовать новые жанры (25%). Еще 19% хотели проводить меньше времени в социальных сетях в пользу книг, фильмов и концертов, а по 12% планировали изучать историю искусств и новые культурные явления. Об этом CNews сообщили представители МТС..

Тем не менее, лишь 22% респондентов ответили, что полностью довольны достижением поставленных целей, 18% наоборот остались недовольны собой, а 60% довольны частично.

Самой главной преградой для выполнения целей стал недостаток времени, этот вариант занимает первую строку в причинах недовольства своими достижениями. Также респонденты часто отмечали недостаток энергии и мотивации, а также финансовые ограничения.

Аналитики также спросили, какие форматы для россиян являются самыми удобными в сфере саморазвития. 52% ответили, что предпочитают смешанный формат (онлайн и оффлайн), 20% предпочитают оффлайн формат (библиотеки, лекции, кинотеатры и музеи), а 14% отдают свое предпочтение стримингам, цифровым сервисам и онлайн-курсам.

На 2026 г. самой популярной целью стали путешествия ради культурного опыта, этот вариант отметили 46% россиян, следующей стало чтение и прослушивание большего количества книг, чем в 2025 году (39%), а на третьей строке оказалось посещение выставок, фестивалей и концертов (35%). Тем не менее, по сравнению с целями на текущий год, в 2026 году процент желающих изучать историю искусств увеличился на пять пунктов (12% против 17%), изучать больше новых культурных явлений, таких как аниме, комиксы и короткометражки на три пункта (12% против 15%), а путешествовать ради культурного опыта на девять пунктов (37% против 46%).

43% респондентов в следующем году хотят попробовать себя в творчестве впервые: 12% попробуют нарисовать картину, 10% снять фотопроект, 9% написать песню, а по 8% создать собственную книгу и цифровое произведение (нейроарт, VR-проект).