Axoft и Print-X объявили о начале сотрудничества

Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, и компания «Принт-Икс» (входит в ГК «Айтеко»), разработчик системы управления печатью, заключили дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к решению Print-X – программно-аппаратному комплексу, разработанному для сокращения затрат на печать документов, обеспечения безопасности и повышения эффективности процессов печати для крупных компаний.

Решение Print-X не зависит от импортных компонентов, входит в реестр отечественного ПО. Команда разработки продукта базируется в Москве, что позволяет в кратчайшие сроки обеспечить доработку и адаптацию ПО под конкретные требования заказчиков. Производитель предоставляет полный цикл технического сопровождения силами обученных авторизованных партнеров на всей территории России.

«Мы рады видеть компанию «Принт-Икс» в числе наших партнеров с надежным и эффективным продуктом для операционной поддержки бизнеса и автоматизации рутинных процессов компаний. Система Print-X станет важным элементом нашего продуктового портфеля российских разработок, формирующих цифровую трансформацию экономики. Убежден, что наше сотрудничество принесет как взаимную выгоду, так и большую пользу предприятиям, внедрившим этот продукт», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.