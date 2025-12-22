Разделы

«АНТ-ЦС» внедрила систему ТОиР на 2 предприятиях производителя кварцевого песка и минеральных наполнителей

Компания «АНТ-ЦС», разработчик и интегратор решений для промышленной автоматизации внедрила ПО «АНТ ТОиР» на предприятиях группы компаний по производству кварцевого песка и минеральных наполнителей. Проект цифровой трансформации процессов технического обслуживания и ремонтов оборудования затронул два из четырех заводов группы компаний.

Руководство предприятия решило поэтапно внедрить единые стандарты технического обслуживания для оптимизации затрат и повышения надежности оборудования. Выбор решения «АНТ ТОиР» был обусловлен его соответствием всем требованиям заказчика.

Перед командой внедрения была поставлена задача: на одном из объектов — заменить существующее ПО, на втором — внедрить систему с нуля.

Реализация проекта происходила в несколько этапов: обследование текущих бизнес-процессов; рРазработка технических проектных решений (ТПР) на внедрение; вВнедрение; оОбучение пользователей; пПоддержка опытной эксплуатации; вВвод в промышленную эксплуатацию.

Специалисты вендора перенесли в новую систему исторические данные из действующей системы по обслуживанию ТОиР, ERP и самописных шаблонов Excel. Также была реализована интеграция «АНТ ТОиР»: на одном заводе – с «1С:ERP» и с «1С:ЗУП», на другом – c «1С:ERP».

Цель внедрения – создание на всех производственных площадках заказчика единых стандартов технического обслуживания, ремонта и учета трудозатрат. Решение позволяет гибко подходить к планированию работ и ресурсов: от оперативного, до квартального и годового, а также делать расчет плановой и фактической стоимости работ. Такой подход позволяет оптимизировать затраты и в конечном итоге снизить ТСО – совокупную стоимость владения оборудованием.

Заказчик – производитель кварцевого песка в России, использующий системный подход к обслуживанию оборудования. Внедрение программных продуктов «АНТ-ЦС» позволит компании оптимизировать затраты на техническое обслуживание, снизить потери от простоев оборудования и в конечном итоге, повысить экономическую эффективность производства.

