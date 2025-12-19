В «М.видео» стартовали эксклюзивные продажи умного кольца Sber в цвете «матовый черный»

«М.видео» расширяет ассортимент носимой электроники и начинает продажи умного кольца Sber в новом матовом черном цвете. Это третий вариант оформления устройства — ранее модель была доступна в цветах «черный хром» и «серый хром». Стоимость новинки в каналах продаж «М.видео» составит 24 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Корпус умного кольца Sber изготовлен из титанового сплава с устойчивым PVD-покрытием, а внутренняя часть выполнена из гипоаллергенного полимера. Устройство весит 5 граммов. Заряда батареи хватает до семи дней.

Модель представлена в восьми размерах и теперь в трех цветах: «черный хром», «серый хром» и «новый матовый черный».

Кольцо оснащено датчиками, которые измеряют ключевые физиологические показатели: уровень пульса, сатурацию, физическую активность, фазы сна, моменты пробуждения и другие параметры. Форм-фактор кольца обеспечивает плотное прилегание к пальцу, где сосуды расположены близко к поверхности кожи, что помогает получать более точные данные по сравнению с некоторыми другими видами носимых устройств.

Вся информация доступна владельцу в мобильном приложении, где данные дополняются персонализированными рекомендациями от нейросети «ГигаЧат». На основе метрик ИИ-консультант помогает улучшить качество сна, управлять уровнем стресса и подобрать оптимальный режим физической активности. Общение происходит в формате диалога, что позволяет уточнять любые показатели и получать подробные разъяснения.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «Умное кольцо Sber стало одним из самых ожидаемых гаджетов осени. Предпочтения покупателей распределяются практически поровну между цветовыми вариантами “серый хром” и “черный хром”. Наибольшая активность пришлась на 40 неделю года, когда динамика продаж выросла примерно в 2,4 раза относительно предыдущей недели. Появление нового матового черного варианта делает линейку более универсальной и позволяет учитывать разные стилистические предпочтения покупателей».