Разделы

Телеком Беспроводная связь Техника Импортонезависимость
|

Российская ГНСС-антенна прошла испытания в условиях помех

НИИМА «Прогресс» (входит в группу компаний «Элемент») провел выездные испытания собственной разработки – ГНСС-антенн серии ПРО-АНТ-РС, предназначенных для работы в условиях активных помех. Тестирование проводилось на промышленном объекте в Астраханской области в сотрудничестве с производителем геодезического оборудования «ЕФТ Групп» (бренд EFT Group). Результаты показали полное соответствие заявленным характеристикам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Испытания стали ответом на растущие риски срыва геодезических и навигационных работ из-за переотражения или преднамеренных помех. Ранее тесты в Москве и Московской области показали, что для нормальной работы спутниковой геодезической аппаратуры необходимо использовать антенны, способные отсеивать помехи. Существующие на рынке специализированные антенны не устраивали заказчиков по соотношению цены и качества. Это побудило НИИМА «Прогресс» начать собственную разработку.

Конструкторы института создали линейку макетов антенн ПРО-АНТ-РС, в которой каждая из антенн решает определенный спектр задач, но ключевая функция – подавление искусственных и естественных помех для сохранения качества сигнала.

В ходе полевых испытаний в Астраханской области координаты, полученные с помощью новых антенн, сравнивались с эталонными геодезическими пунктами, находящимися в зоне действия помех. По данным НИИМА «Прогресс», антенны показали полное соответствие расчетным параметрам и потенциал для дальнейшего улучшения технических характеристик.

Разработка ориентирована прежде всего на маркшейдерские службы и другие отрасли, где критически важна непрерывная и точная спутниковая навигация. Успешные испытания могут создать альтернативу импортным решениям на растущем рынке специализированного геодезического оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Чэнь Цюфань, писатель-фантаст: Фантастика больше не рисует будущее — она помогает в нём разобраться

Создан первый в мире 2-нанометровый процессор. Его сделала не Apple

Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку

ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще