«Росэлторг» запустил мобильное приложение

«Росэлторг» запустил приложение, которое дает возможность пользоваться услугами и сервисами электронной площадки прямо с мобильных устройств. Теперь поставщики могут оперативно участвовать в коммерческих закупках, для которых не нужна электронная подпись. Об этом CNews сообщили представители «Росэлторг».

«При входе в мобильное приложение через «Росэлторг.ID» пользователю становятся доступны все функции для поиска и выбора торгов: добавление в избранное, использование системы тегов для поиска, получение уведомлений и напоминаний», — сказал заместитель генерального директора «Росэлторг» Виктор Симоненко.

Это полноценный рабочий инструмент, обеспечивающий ключевые функции площадки: умный поиск и подбор закупок, доступ к личному кабинету, образовательный раздел и поддержка пользователей, более 90 категорий имущества, единая система авторизации через «Росэлторг ID», услуги и сервисы для участников торгов.

Скачать приложение можно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.