«Без пальмы»: в России появился единый каталог продуктов с безопасным составом

В России запущен первый единый национальный каталог продуктов без пальмового масла – «Безпальмы.рф». Сервис ориентирован как на покупателей, так и на производителей, и отвечает растущему спросу на честную маркировку и альтернативы сомнительным заменителям натуральных жиров. Платформа призвана объединить производителей, ритейлеров и потребителей, стремящихся к осознанному выбору безопасной и экологически чистой продукции.

С 1 января 2026 г. вступают в силу новые нормативы на пальмовое масло (ГОСТ 31647–2025), которые существенно ужесточат требования к качеству пальмового масла, используемого в пищевой промышленности. Документ впервые детально регламентирует показатели очистки, безопасности и происхождения сырья, а также правила контроля, хранения и маркировки. Использование пальмового масла в детском питании уже запрещено санитарными нормами, а с 2026 г. вступит в силу запрет на его применение в учреждениях дошкольного и школьного образования.

По данным за 2024 г., в Россию было ввезено 795 тыс. тонн пальмового масла, в основном из Индонезии. Само по себе пальмовое масло не является вредным ингредиентом, однако в массовом производстве чаще всего используется его дешевая версия – с низкой степенью очистки и непрозрачным происхождением.

Поэтому для многих семей становится важным понимать, какие ингредиенты используются в привычных продуктах — от хлеба до молочных десертов. Каталог «Безпальмы.рф» создан как навигационный инструмент для такого разумного выбора. Теперь любой покупатель может за пару кликов найти продукт, в котором нет пальмового масла, и быть уверенным в его составе.

Каталог ежедневно обновляется: в данный момент идет его активное наполнение из открытых источников. Цель команды проекта – собрать в ближайшее время более 100 товаров. В каталоге есть фильтр по категориям: детское питание, молочная продукция, выпечка, шоколад, детские йогурты, мороженое. В ближайшие три месяца планируется увеличение наименований до более 1000 и запуск API для интеграции с госплатформой «Честный Знак».

Платформа открыта для производителей, которые придерживаются высоких стандартов, используют альтернативы пальмовому маслу и готовы подтвердить это документально. Все желающие попасть в каталог могут оставить информацию о своем продукте через форму обратной связи на сайте.

Каждый бренд проходит двухэтапную верификацию: анализ состава и деклараций; проверка на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 и новому ГОСТ 31647–2025.

«Мы не боремся с пальмовым маслом как продуктом, не агитируем за его полный запрет, а выступаем за право выбора, — сказал Иван Моногаров, основатель проекта «Безпальмы.рф». — Потребитель должен знать, что он покупает. Наш каталог — это полезный инструмент для людей, которые осмысленно подходят к своему питанию. Мы поддерживаем позицию правительства в отношении пальмового масла, но дополняем ее прозрачностью и доверием, чтобы повысить осведомленность покупателей и поддержать здоровую конкуренцию среди производителей».