В России официально запущен OpenSpeedTest.ru: отечественная альтернатива Speedtest.net с независимым рейтингом провайдеров

На фоне проблем с доступом к зарубежным сервисам измерения скорости (Speedtest.net), в России состоялся официальный запуск независимого проекта OpenSpeedTest.ru. Это полностью российская разработка, созданная для точного анализа качества связи с учетом особенностей отечественной сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители OpenSpeedTest.ru.

В отличие от глобальных аналогов, которые могут работать нестабильно или подвергаться блокировкам, OpenSpeedTest.ru гарантирует доступность 24/7. Сервис развернут на локальных серверах и активно сотрудничает с российскими интернет-провайдерами, что обеспечивает максимальную точность измерений пинга и скорости загрузки.

Ключевые возможности платформы

Независимый рейтинг провайдеров. Система аналитики, формирующая объективный рейтинг домашнего и мобильного интернета с разбивкой по регионам России. Теперь пользователи могут выбирать оператора на основе реальных данных, а не рекламы.

Личный кабинет и история. Пользователи могут сохранять результаты тестов, чтобы отслеживать стабильность своего соединения в динамике и аргументированно общаться с техподдержкой провайдера.

Инструменты для профессионалов

CLI (Command Line Interface). Инструмент для системных администраторов и разработчиков, позволяющий проверять скорость через командную строку на серверах без графического интерфейса.

Веб-виджет. Владельцы сайтов могут бесплатно встроить модуль проверки скорости на свои ресурсы.

Кроссплатформенность. Сервис работает на любых устройствах — от смартфонов и ПК до Smart TV, без необходимости установки приложений.

«Мы создавали OpenSpeedTest.ru с пониманием того, что российский пользователь нуждается в стабильном и честном инструменте, — сказала Виктория Долматова, владелец сервиса. — Когда зарубежные гиганты становятся недоступны, важно иметь собственную независимую инфраструктуру. Мы не просто меряем скорость — мы даем аналитику, показываем реальную карту качества связи по регионам и предоставляем профессиональные инструменты (CLI) бесплатно. Это сервис, сделанный в России и для России».

Проект находится в стадии развития: сеть серверов для тестирования постоянно расширяется за счет партнерства с новыми операторами связи.