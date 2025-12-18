Тренды управления персоналом в 2026 г.: прогноз от iSpring

В 2026 г. управленцы и HRD столкнутся с необходимостью балансировать между скоростью принятия решений и операционной эффективностью. Классические стратегии долгосрочного планирования уступят место гибкому портфельному подходу, а корпоративное обучение окончательно станет внутренней функцией компаний. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Согласно прогнозу Gartner, в 2026 г. на сферу управления талантами будут влиять сокращение найма на начальные позиции, переориентация рекрутинга на внутреннюю мобильность, борьба с низкой производительностью и трансформация performance management. Все эти тренды актуальны и для российского рынка, но фокус будет на росте требований к измеримости результатов и активизации внутренних ресурсов, считают эксперты iSpring.

«В 2026 г. управленцы и HRD столкнутся не с одним большим трендом, а с набором микротрендов, которые могут друг другу противоречить. Успех будет зависеть от умения одновременно действовать быстро, вдохновлять команду, жестко контролировать эффективность и не терять из виду основу – людей и процессы, которые создают реальную ценность для бизнеса», – сказал Михаил Кречин, руководитель направления по развитию продуктов iSpring.

Михаил Кречин сформулировал пять микротрендов, актуальных для 2026 г. на российском HR рынке.

Performance management и операционная эффективность

В 2026 г. критичным для HR станет performance management: параллельно с умением вдохновлять управленцы будут выявлять операционные дыры, куда уходят ресурсы и время: устаревшие процессы, задвоения функций, неэффективных сотрудников.

За каждым решением будут стоять цифры. У компаний нет ресурсов и времени распыляться на то, что не приносит прибыль и не усиливает основной бизнес.

Антикризисную стратегию 2026 г. можно назвать «командным выездом на пожар», когда важны слаженные действия и результат. Фактически бизнес сегодня формирует и обучает ту самую «пожарную команду», которая не останется без работы в ближайшие годы.

Портфельный подход вместо единой стратегии

Быстрота рыночных изменений делает опасной ставку на одну стратегию: выбранная сегодня точка роста может потерять актуальность уже завтра. Компании, у которых сохранились ресурсы, формируют портфель разнонаправленных инициатив и готовятся реализовывать их параллельно и быстро. Фокус остается важным, но теперь он множественный: управленцам придется научиться «бежать в нескольких направлениях сразу».

Трансформация корпоративного обучения

На первый план выйдут мобильные команды внутреннего обучения. Их задача – выделять ключевые компетенции, которые делают компанию успешной, тиражировать их и обеспечивать приток новых сотрудников с сохранением корпоративной идентичности. Максимальное внимание будет уделяться внутренней мобильности сотрудников и их кроссфункциональности.

Изменение систем мотивации

Управленцам одновременно придется решать вопросы смыслов и мотивации. Поколение зумеров открыто отстаивает баланс между работой и личной жизнью, и ценит мобильность выше стабильности. Эта тема – одна из главных на повестке у бизнеса последние несколько лет и будет проходить красной нитью везде: от предпринимателя-собственника, пересматривающего жизненные приоритеты и ценности, и до сотрудников-миллениалов, для которых вопрос «зачем так много работать?» остается без ответа. Вдохновение и поддержка – то, на что будет большой спрос даже в корпоративном обучении.

Искусственный интеллект: изучать, но не забывать про базу

Рынок живет волнами интереса к новым инструментам, и искусственный интеллект сейчас в центре этого внимания. HRD крупных компаний активно мониторят, какие решения внедряют конкуренты, однако часто инструмент становится самоцелью. При этом в погоне за ИИ можно забыть про базовые процессы: запуск ИИ-агента не снизит текучесть и не выстроит ИПР автоматически. Современные HRTech-системы с ИИ умеют оцифровывать данные, распределять обучающие программы и прогнозировать увольнения, но пока не могут давать инсайты о ценностном соответствии сотрудника или его управленческом потенциале.

«В ближайшие пару лет мы будем наблюдать, как технологии трансформируют многие рынки. Сложные для российского бизнеса времена могут стать драйвером для формирования локального рынка HRTech. Мы видим, как все больше формируется запрос от собственников и HR на внедрение системы, которая включает обучение, развитие и измерение эффективности команд. HRTech может стать помощником среднего и крупного бизнеса для развития мобильных антикризисных команд, готовых протащить бизнес через кризис к новому росту», — сказал Михаил Кречин.