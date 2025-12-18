Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Онлайн-запись» в «Битрикс24» стала доступна на тарифах «Базовый» и «Стандартный»

Функция «Онлайн-запись» теперь доступна клиентам «Битрикс24» на тарифах «Базовый» и «Стандартный». Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Онлайн-запись — инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, аренды помещений, бронирования техники и оборудования.

В ноябрьском релизе «Битрикс24 Космос» инструмент получил масштабные обновления: добавилась возможность посуточного бронирования, появились подсказки дополнительных услуг и товаров во время онлайн-бронирования, а также оформление записи в «Яндекс.Картах». Бронирование подтверждается только после оплаты — это минимизирует риски того, что записанный клиент не придет на прием.

«Онлайн-запись» подходит для компаний разных сфер услуг: от медицинских центров и салонов красоты до аренды помещений и спецтехники. Инструмент позволяет автоматизировать процесс бронирования: отслеживать загруженность специалистов, отправлять клиентам напоминания о записи и хранить данные в CRM. Внутри «Онлайн-записи» также можно видеть количество новых клиентов, сумму выручки для каждого ресурса (специалиста, оборудования, помещения или техники, которые нужны для оказания услуг) и общую сумму за день.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?

Мошенники отнимают у российских промышленных компаний до 5% выручки

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще