Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С-Битрикс Битрикс24 Космос
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|11.11.2025
|«Битрикс24» представил новую концепцию работы с задачами 1
|10.11.2025
|Эмодзи, стикеры, видеосообщения — «Битрикс24» обновил «Мессенджер» 1
1С-Битрикс и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.