«Битрикс24» представил новую концепцию работы с задачами

Рабочие процессы перестали быть линейными. Сотрудники решают вопросы сразу в нескольких потоках, обсуждают детали в чатах, уточняют нюансы на ходу. Система должна не мешать этой динамике, а подхватывать ее. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Первые изменения в структуре «Задач» были анонсированы весной 2025 г. На релизе «Битрикс24 Космос» был представлен полный пакет обновлений. В него вошли:

Новая карточка задач

Новая форма задач стала более функциональной. Теперь карточка разделена на две части:

– Содержательная. Здесь расположен весь набор параметров, которые необходимы для постановки задачи. Пользователь может выбрать исполнителей, наблюдателей, привязывать к Потокам, указывать сроки и повторяемость, создавать шаблоны.

– Коммуникационная. Ранее пользователи писали комментарии для обсуждений внутри задачи, а также часто уходили в личные чаты или созванивались, чтобы оперативнее решить рабочие вопросы.

Теперь работа над задачами стала проще – пользователи получили один инструмент вместе нескольких. Больше не нужно обучаться работе в таск-трекере – все обсуждение задачи выглядит в формате привычного чата. Пользователям также будут доступны обмен файлами, звонки, аудио- и видеосообщения FollowUp с итогами разговоров. Теперь весь таймлайн выполнения задачи хранится в одном чате, и пользователям не придется по частям собирать информацию из разных мест.

Чаты задач

Главное обновление — появление отдельных чатов для каждой задачи. Для руководителей, ежедневно решающих множество задач, ключевым фактором остается скорость работы. Обновление позволяет оперативно реагировать на коммуникации или отвечать, видеть изменения по задаче и контролировать сроки.

Пользователи могут просматривать десятки дел, обсуждать их и быстро вносить корректировки без необходимости переходить между проектами или отдельными чатами. Обновление уже доступно в мобильной версии платформы.

Внутреннее тестирование показало, что новый формат ускорил процессы. Если ранее обработка четырех задач занимала около 30 минут, то благодаря «Чатам», работа с аналогичными заданиями ускорилась более чем в два раза, до 14 минут.