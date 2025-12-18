Разделы

«МегаФон» расширил LTE-сеть в районе «Сити Молл»

Жители и гости Южно-Сахалинска в новогодние каникулы смогут активнее пользоваться мобильным интернетом в популярном торгово-развлекательном центре «Сити Молл». Инженеры «МегаФона» запустили дополнительную базовую станцию, что помогло расширить LTE-покрытие и обеспечить более высокие скорости передачи данных в ТЦ и близлежащем жилом микрорайоне «Малиновка». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В новогодние праздники жители и гости города традиционно проводят много времени в торговых центрах — совершают покупки, встречаются с друзьями и всей семьёй. При большом наплыве посетителей, стабильная и быстрая мобильная связь становится особенно востребованной. Устойчивое покрытие, которое обеспечила дополнительная базовая станция, позволит комфортно общаться, оплачивать покупки онлайн и делиться яркими моментами в соцсетях. При этом средняя скорость передачи данных для абонентов составляет 70 Мбит/с.

Высокоскоростная мобильная связь также теперь доступна и в соседнем жилом комплексе «Малиновка». Благодаря расширению LTE-покрытия жители получают стабильный сигнал 4G даже при высокой нагрузке на сеть в торговом центре. Жильцы смогут комфортно смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, отправлять новогодние поздравления родным и близкими.

«В праздники стабильная сотовая связь особенно нужна и в шумном торговом центре, и в уютной домашней обстановке. Чтобы пользователи могли с комфортом общаться во время продолжительных новогодних каникул в удобных для себя локациях, мы запустили дополнительную базовую станцию и расширили покрытие 4G. Это позволило увеличить емкость сети и обеспечить высокие интернет-скорости», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области Антон Посполит.

