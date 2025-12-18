«Лаборатория Касперского»: 81% российских компаний столкнулся с почтовыми киберугрозами в 2025 году

Согласно отчёту «Лаборатории Касперского», большинство российских компаний (81%) столкнулись с почтовыми киберугрозами за 9 месяцев 2025 г. Речь идёт о фишинговых и вредоносных письмах, скам-сообщениях и других нежелательных входящих. Часто кибератаки начинаются именно с таких рассылок, поскольку сотрудники — одно из самых уязвимых звеньев в системе безопасности любой организации.

Выход отчёта приурочен к обновлению решения Kaspersky Security для почтовых серверов (KSMS). Теперь пользователям доступна версия KSMS Plus, которая предоставляет новые продвинутые функции для защиты корпоративной почты: сканирование зашифрованных архивов и технологию устранения опасного содержимого и реконструкции (CDR).

Какие компании чаще сталкиваются с угрозами. Наибольшему количеству почтовых кибератак в 2025 г. подверглись организации из сферы телекома (86%). В топ-10 также вошли промышленность (85%), энергетика и ритейл (по 84%), финансы (83%), образование и транспорт (по 81%), государственные учреждения и строительство (78%), ИТ (75%). Кроме того, мишенью злоумышленников в России, как и во всём мире, всё чаще становятся организации из гостиничной сферы. Например, в 2025 г. прошла волна атак на отели из разных стран со стороны группы RevengeHotels, их целью была кража банковских данных постояльцев.

Вредоносные программы. Одна из основных угроз для бизнеса — программы-шифровальщики. Количество детектов, когда злоумышленники пытались атаковать российские организации данным типом вредоносного ПО через корпоративную почту, только в III квартале 2025 г. выросло на 45% по сравнению с тем же периодом в 2024 г.

Самые распространённые типы угроз — троянцы (96%), Hoax — программы или, в данном случае, письма, намеренно пугающие пользователей, например тем, что их якобы взломали (87%), троянцы-шпионы (76%), бэкдоры (72%), троянцы-стилеры (71%), троянцы-загрузчики (68%), эксплойты (62%), троянцы-дропперы (50%).

«В 2025 г. наблюдался рост степени таргетированности атак через электронную почту. В рассылках прорабатываются мельчайшие детали — от правдоподобных доменов и логики составления адресов отправителей до адаптации писем под реальные корпоративные события и процессы. При этом охват таргетированных атак увеличивается. С ростом доступности продвинутых технологий, таких как ИИ, злоумышленникам становится всё легче организовывать кампании, затрагивающие не только конкретные предприятия, но и целые технологические секторы», — сказал Игорь Кузнецов, директор Kaspersky GReAT.