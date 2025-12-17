Цифровая основа для работы с госимуществом: «Элар» оцифровал технический архив Красноярского края

Компания «Элар» завершила работы по переводу в электронный вид архива технической документации Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

В результате проекта был сформирован электронный архив технической документации, включающий более 19 тыс. единиц хранения, включая архивные дела и реестровые книги. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Цифровые копии были созданы для технических паспортов, поэтажных планов, экспликаций, схем и других учетно-технических документов. Реализация проекта носит поэтапный характер, после завершения текущего объема работ ведется дальнейшая оцифровка архивных массивов.

Оцифровка позволила систематизировать разрозненные массивы информации и обеспечить быстрый доступ к данным, необходимым для работы с объектами государственного имущества. «Элар» выполнил полный цикл работ – от подготовки документов и высокоточной оцифровки до индексирования и формирования электронного информационного ресурса. Использование профессиональных сканирующих комплексов и специализированного программного обеспечения обеспечило стабильное качество цифровых копий при обработке документов различных форматов и физического состояния. Особое внимание уделялось сохранности оригиналов и защите информации. Электронный архив интегрирован в рабочие процессы и может использоваться без обращения к бумажным документам.

Созданный электронный архив позволяет ускорить обработку запросов, упростить поиск технической документации и снизить нагрузку на бумажные фонды. Цифровой формат повышает прозрачность работы с данными и создает основу для дальнейшего развития электронных сервисов в сфере управления государственным имуществом.