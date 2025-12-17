Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Челябинской области

Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор isogd_74.rscz для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Челябинской области. В основу разработки легли Правила эксплуатации ГИСОГД Челябинской области, а также утвержденные классификаторы, справочники и классы объектов отраслевых пространственных данных. Документы регламентируют состав слоев, структуру атрибутов и требования к символике объектов градостроительной документации региона. Цифровой классификатор включен в состав комплекса градостроительных задач и позволяет формировать документы территориального планирования, схемы зонирования, генеральные планы, проекты планировки и межевания.

Сведения и материалы, содержащие пространственные (картографические) данные, могут загружаться в ГИСОГД Челябинской области в различных форматах. Форматы GML/XML и SXF применяются для передачи данных в виде единого файла, содержащего полный набор слоев, объектов и их атрибутов. Форматы MID/MIF и SHP предполагают раздельную передачу данных по каждому тематическому слою. Для корректного формирования структуры данных при конвертировании в формат SHP используется специальный файл настроек isogd_74.rscz.toshp, который обеспечивает правильные имена слоев, состав атрибутивных таблиц и соответствие кодов объектов требованиям ГИСОГД Челябинской области.

Разработка классификатора выполнена по обращениям проектных и эксплуатационных организаций. Подготовленный классификатор обеспечивает единый нормативно согласованный подход к ведению градостроительных данных.