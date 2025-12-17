Консалтинговая технологическая компания Axenix провела обучение по цифровой культуре для «Мондэлис Русь»

Консалтинговая технологическая компания Axenix реализовала обучающий проект по развитию цифровой корпоративной культуры для 70 руководителей среднего звена компании «Мондэлис Русь». Обучение стало продолжением комплексного проекта развития цифровых компетенций «Мондэлис Русь». Экспертные лекции, групповые дискуссии и практические демонстрации помогли участникам сформировать понимание ключевых принципов цифрового мышления, развить цифровые навыки и осмыслить роль лидеров в цифровизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Программа обучения была выстроена по классической модели управления изменениями: от формирования осведомленности о необходимости развития цифровой культуры в компании через набор компетенций к готовности действовать и внедрять изменения в собственных командах.

Участники прошли пять ключевых экспертных блоков, охватывающих стратегические цифровые ориентиры, понятие цифровой культуры и ее атрибуты, роль менеджеров в развитии цифровых инициатив и принципы гибкого проектного управления. Каждый блок сопровождался интерактивными упражнениями, включая самодиагностику по компонентам операционной модели, а также интерактивные квизы по ключевым темам.

«Обучение лидеров стало важным шагом в реализации наших цифровых инициатив. Формат, предложенный Axenix, позволил команде не просто получить теоретические знания, но и сформировать практическое понимание того, как каждый руководитель может влиять на формирование цифровой культуры в своем подразделении. Особую ценность представляет фокус на навыках, необходимых для успешного внедрения цифровых решений», — сказала Наталья Иванова, менеджер по обучению и развитию персонала, «Мондэлис Русь».

«Устойчивое развитие компании невозможно без постоянного обновления подходов к работе и открытости новым инструментам. В ходе обучения менеджеры ″Мондэлис Русь″ получили возможность иначе взглянуть на бизнес-процессы, осознать необходимость развития компетенций и навыков цифровой культуры, и их продвижения в своих командах для внедрения современных цифровых практик на всех уровнях компании», — сказал Андрей Толстов, старший менеджер практики «Стратегия» компании Axenix.