Buzzoola запустила решение для монетизации мобильных приложений

Buzzoola (входит в «МТС AdTech») запустила собственный рекламный модуль для мобильных приложений, который позволяет их владельцам увеличивать доход от рекламы, а также адаптировать рекламные форматы под UX/UI конкретного приложения. Суверенный рекламный SDK-модуль в сочетании с рекламными технологиями «МТС AdTech» обеспечивает нативный показ релевантной рекламы для пользователей и открывает новые возможности для монетизации мобильных приложений.

SDK-решение Buzzoola представляет собой программный код, который встраивается в мобильное приложение и подключает его к экосистеме рекламного спроса Buzzoola и «МТС AdTech», включающей в себя AdServer, DSP, SSP и AdExchange. SDK Buzzoola работает в параллели с существующими сетями монетизации: если приложение уже использует РСЯ или myTarget, достаточно добавить их ID в настройки SDK. Таким образом, Buzzoola не заменяет текущую монетизацию, а усиливает ее: медиаторный подход позволяет одновременно работать с несколькими источниками трафика и увеличивать общий доход без потерь со стороны уже подключенных сетей. Благодаря внутреннему аукциону и доступу к десяткам DSP и прямым рекламодателям приложение получает высокий fill-rate и честную конкуренцию за каждый показ.

При этом SDK-решение Buzzoola имеет ряд дополнительных преимуществ, которые делают монетизацию in-app-рекламы более гибкой и устойчивой. Теперь владельцы мобильных приложений могут максимально нативно интегрировать рекламы в UI, а разработчики Buzzoola адаптируют их в конкретном приложении, чтобы рекламные блоки органично вписывались в интерфейс. Рекламные сообщения являются максимально релевантными для каждого пользователя: показ основан на поведении пользователя, геопозиции и иных обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС и партнеров Buzzoola. Для конечных пользователей это проявляется в персонализированной и ненавязчивой рекламе в мобильных приложениях.

«Независимое SDK-решение позволяет приложениям напрямую подключаться к рекламной экосистеме Buzzoola, что делает доступным их трафик для тысяч рекламодателей, это особенно важно на фоне дефицита качественного in-app-инвентаря. Благодаря аукционной модели, сфокусированной на максимизации заработка паблишера, владельцы приложений получают более высокий CPM, а рекламодатели возможность заплатить справедливую цену за показ в каждый момент времени. На практике использование внутреннего аукциона позволяет паблишеру получать на 30% больше дохода с каждого рекламного места. А гибкие условия сотрудничества дают возможность индивидуально адаптировать монетизацию под конкретное приложение и обеспечивают прозрачность и предсказуемость дохода», – сказал генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.

SDK-решение Buzzoola поддерживает все распространенные форматы рекламы в мобильных приложения: баннерная реклама (Banner Ads) – компактные баннеры в интерфейсе; полноэкранные объявления (Interstitial Ads) – показы в ключевых точках пользовательского пути; видео с вознаграждением и Playable (Rewarded Video Ads, Playable Ads) – интерактивные форматы с бонусом для пользователя; Native Ads – нативная интеграция, стилистически соответствующая приложению.